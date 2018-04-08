TÜGVA Antakya Temsilciliği’nden fidan dikme etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Temsilciliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde bulunan yanmış orman arazisine yöneticiler ve öğrenciler tarafından çam fidanı dikildi.

Fidan dikim etkinliğinde açıklama yapan TÜGVA Antakya İlçe Temsilcisi Ömer Bilgin, “Hatay’da yaz aylarında meydana gelen orman yangınları nedeniyle bizlerin ciğeri olan ağaçlar yanıp kül oluyor. Bizde TÜGVA ailesi olarak yanan ormanlık alanların yeşertilmesi ile ilgili bir etkinlik düzenledik. Bu sayede ormanlık alanları yeşertmen ve tekrar çoğaltmak için ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik” dedi.