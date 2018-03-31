TÜGVA Antakya’dan kitap okuma etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya İlçe Temsilciliği, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etkinlik düzenledi.
TÜGVA tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan kitap okuma etkinliği, Antakya’da 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gerçekleştirildi.
TÜGVA Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, 81 ilde eş zamanlı olarak etkinliğin düzenlendiğini belirtti.
Bilgin, konuşmasına şöyle devam etti:
“Amacımız halka açık alanlarda bu etkinliği düzenleyerek, kitap okuma alışkanlığı ile ilgili farkındalık oluşturmaktır. Bizler ilk ayeti ’Oku’ emriyle başlayan bir ümmetin gençliği, Türkiye’nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere bir araya geldik.”
Etkinliğine katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile TÜGVA Yönetimi kendilerine dağıtılan kitapları halka açık alanda bir saat süreyle okudular. Ayrıca etkinlikte gençler parktaki yaşlılara kitap hediye etti.
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