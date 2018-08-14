"TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen "TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı"na başvurular başladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, programla Çin, Hindistan, Rusya ve Orta Doğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkarları ve düşünürleri hakkında birikime sahip adaylar yetiştirilecek.

İstanbul'da öğrenim gören 18-25 yaş aralığında üniversitelerin hazırlık, birinci, ikinci veya üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik, yurt dışı eğitimini de kapsayan programa başvurular, 9 Eylül'de son bulacak.

Program, ülkelerin akademik bir incelemeyle siyasetinden sosyolojisine, kültüründen dil bilimine, tarihinden modern toplumsal dinamiklerine kadar uzanan geniş bir disiplinler arası çalışmayı kapsayacak.

TÜGVA, programla 4 sene boyunca uzun vadeli eğitim olanakları sağlamasının yanı sıra ihtisas yapmak üzere tercih edilen ülkede dil eğitimi ve staj imkanlarını da sunarak, belirlenen ülkelerin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerin çıkarılmasına yönelik; girişimci, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.