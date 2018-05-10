TÜGVA Diplomasi Okulu öğrencilerinden AA'ya ziyaret

Diplomasi alanında uzman hocaların her hafta gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla öğrencilere ders verdiğini aktaran Öner, "Amacımız bu öğrencilerin yetişmiş eleman olarak önümüzdeki dönemlerde gerekli sorunlulukları alıp, ülkemiz adına bir duruş sergilemesidir." dedi.

Öğrenciler de Diplomasi Okulu kapsamında yapılan etkinlikler ve atölye çalışmalarından elde ettiklerini anlattı.

Diplomasi Okulu'na katılan 11. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Yüzükçü ise kriz bölgelerini tanımak ve Türk dış politikasını öğrenmek adına yapılan atölye çalışmalarından çok yararlandığını dile getirdi.

Şura Tekcan da diplomasi ve dış politika konularını sosyal medya üzerinden öğrendiklerini ve buralardan aldıkları bilgilerin doğruluğundan emin olamadıklarını belirtti.

Alanında uzman hocaların yönlendirmesiyle diplomasi konusunda okudukları kitap ve makalelerden daha doğru bilgilere sahip olduklarını vurgulayan Tekcan, "Dış politikayla ilgili haberlere doğru bir bakış açısıyla bakmaya başladım. Dünyaya karşı bakış açımız bu at gözlüğünden çıkıyor ve artık daha geniş bakmaya başlıyoruz. Haberleri izlediğimde dünyadaki olayların bize hangi açıdan dokunabileceğini görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜGVA koordinesinde İstanbul genelinde pilot olarak başlatılan ve 12 okuldan 500 öğrencinin katıldığı Diplomasi Okulu'nda, Orta Doğu, Filistin, Afrika gibi çeşitli kriz bölgeleri hakkında atölye çalışmaları yapılarak, çeşitli makale ve kitaplar okutuldu. Yaklaşık 20 hafta süren Diplomasi Okulu'nun amacı, liseden itibaren öğrencilerin diplomasiye olan ilgilerini artırmak, onları diplomasi ve Türkiye'nin dış politikası konusunda bilgilendirmek. Diplomasi Okulu'nu tamamlayan öğrencilere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Ben, Öteki ve Ötesi" kitabı hediye edildi.

