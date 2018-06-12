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TÜGVA Düzce İl Temsilciliği Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "Birilerinin laf üretip ithamlarla sizin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Değerli genç kardeşlerim, lafa değil işe bakın. Bugün kim ne üretiyor, kim taş üstüne taş koyuyor, ona bakın. 15 senede Türkiye nereden nereye geldi buna bakın. Hem göstergelere hem sağınıza solunuza bakın"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, seçimler öncesinde birilerinin laf üretip kafa karışmaya çalıştığını belirterek, "Değerli genç kardeşlerim, lafa değil işe bakın. Bugün kim ne üretiyor, kim taş üstüne taş koyuyor, ona bakın. 15 senede Türkiye nereden nereye geldi buna bakın. Hem göstergelere hem sağınıza solunuza bakın." dedi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen TÜGVA Düzce İl Temsilciliği açılışına katılan Erdoğan, TÜGVA'nın gençlerin kendilerinin yönettiği, kendi kararlarını kendilerinin aldığı yeni nesil gençlik vakfı olduğunu söyledi.

Gençlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği cesaretle 15 Temmuz zaferini kazandığını, yeni Çanakkale Zaferleri'ni de kazanacağını belirten Erdoğan, bu milleti zayıflatmak isteyenlere karşı, güzel Anadolu insanlarının, Selahaddin'in, Alparslan'ın torunlarının yapacağı nice güzel işleri engellemek isteyenlere karşı en güzel mücadeleleri gençlerin vereceğini vurguladı.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde geliştirdiği yerlilik oranlarından bahseden Erdoğan, her geçen sene yerlilik oranlarının yükseleceğini kaydetti.

Seçimler öncesinde algı yönetimlerinin arttığına değinen Erdoğan, "Birilerinin laf üretip ithamlarla sizin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Değerli genç kardeşlerim, lafa değil işe bakın. Bugün kim ne üretiyor, kim taş üstüne taş koyuyor, ona bakın. 15 senede Türkiye nereden nereye geldi buna bakın. Hem göstergelere hem sağınıza solunuza bakın. Evinizdeki gelişmelere, kendi imkanlarınıza, hastanelere, okullara, yollara bakın hem de 21. yüzyıla bu millet damgasını vursun diye atılan adımlara bakın. Allah'ın izniyle bu millet savunma sanayinde yüzde 60-70'lerin üzerine çıkacaktır, başka alanlarda da dünyanın en önemli projelerine imza atacak gençleri yetiştirecektir." diye konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önünüzdeki seçimleri, tercihleri çok iyi görmeniz lazım. 15 Temmuz gecesi kimler meydandaydı, kimler sokaktaydı? Bu cesur milletin önünde durma cesaretine, öz güvenine, dirayetine kimler sahipti? Peki kimler değildi? Bunları çok iyi görmemiz lazım. O gece milletinin yanında olamayanlar bugün ne yüzle gelip milletin o dik duruşlu liderlerini karalama kampanyaları yürütmeye çalışıyorlar. O gece evlerde saklanıp televizyon izleyip, milletinin yanına gelmeye tenezzül edemeyenler şimdi kalkıp kahramanlık türküsü söylemeye çalışacak, buna kim inanır? Onun için bu millet kimlerin kahraman olduğunu kimlerin yönetmeye muktedir olduğunu bu ülkeyi kimlerin daha ileriye taşıyıp taşıyamayacağını çok iyi görüyor. Gençlerimizin bunu görmesi çok önemli."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından TÜGVA Düzce İl Temsilciliğinin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan Düzce

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