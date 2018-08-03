TÜGVA ile kurban bağışları gençlere ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "Gönüller birleşsin, bağışlarınız
bereketlensin" sloganıyla kurban bağışlarını öğrencilere ulaştırıyor.
TÜGVA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin her ilinde ortaokuldan, çalışan gençliğe kadar binlerce gencin katıldığı
programlar düzenleyen vakıfta, gençlerin çok yönlü bireyler olarak hayata başlaması için
eğitim, spor ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, vakıf tarafından Türkiye'de öğrenimini sürdüren ihtiyaç sahibi üniversite
öğrencilerine burs ve üniversiteye giriş sınavında dereceye girenlere yurt bursu imkanı da tanındığı dile getirilerek, "Milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak isteyen
hayırseverler kurban bağışlarını 'bagis.tugva.org' adresine online olarak yapabilirler.
Kurban hisse bedeli bin 100 lira olup, bağışçıların vekaletleri doğrultusunda kurbanlıkların, özel bir entegre et tesisinde profesyonel ekipler tarafından vakıf personeli kontrolünde
kesimi yapılacaktır. Kesim sırasında kamera kaydı alınıp, görüntüler bağışçının cep telefonuna ulaştırılacaktır. " ifadelerine er verildi.
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