TÜGVA ile kurban bağışları gençlere ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "Gönüller birleşsin, bağışlarınız

bereketlensin" sloganıyla kurban bağışlarını öğrencilere ulaştırıyor.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin her ilinde ortaokuldan, çalışan gençliğe kadar binlerce gencin katıldığı

programlar düzenleyen vakıfta, gençlerin çok yönlü bireyler olarak hayata başlaması için

eğitim, spor ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, vakıf tarafından Türkiye'de öğrenimini sürdüren ihtiyaç sahibi üniversite

öğrencilerine burs ve üniversiteye giriş sınavında dereceye girenlere yurt bursu imkanı da tanındığı dile getirilerek, "Milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmak isteyen

hayırseverler kurban bağışlarını 'bagis.tugva.org' adresine online olarak yapabilirler.

Kurban hisse bedeli bin 100 lira olup, bağışçıların vekaletleri doğrultusunda kurbanlıkların, özel bir entegre et tesisinde profesyonel ekipler tarafından vakıf personeli kontrolünde

kesimi yapılacaktır. Kesim sırasında kamera kaydı alınıp, görüntüler bağışçının cep telefonuna ulaştırılacaktır. " ifadelerine er verildi.

