TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi kapanışı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 39 ilçede 105 okulda toplam 25 bin öğrencinin katıldığı "TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi"nin final etkinliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Sertifika törenin de yer alacağı etkinliklere katılan öğrenciler, kendileri için oluşturulan alanlarda eğlendi.

Yarışma ve sahne gösterilerinin yanı sıra çeşitli teknolojik ve geleneksel oyun alanları, sportif eğlence alanları ile dinlenme ve piknik alanlarında çocuklar, aileleriyle birlikte vakit geçirirken, şenliğin finalinde ise sanatçı Yusuf Güney ve Misal sevilen şarkılarını seslendirecek.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Fatih Coşar'ın da etkinliğe katılarak öğrencilere hitap etmesi bekleniyor.