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TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi kapanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

25 bin öğrencinin katıldığı "TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi"nin final etkinliği Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 39 ilçede 105 okulda toplam 25 bin öğrencinin katıldığı "TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi"nin final etkinliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Sertifika törenin de yer alacağı etkinliklere katılan öğrenciler, kendileri için oluşturulan alanlarda eğlendi.

Yarışma ve sahne gösterilerinin yanı sıra çeşitli teknolojik ve geleneksel oyun alanları, sportif eğlence alanları ile dinlenme ve piknik alanlarında çocuklar, aileleriyle birlikte vakit geçirirken, şenliğin finalinde ise sanatçı Yusuf Güney ve Misal sevilen şarkılarını seslendirecek.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Fatih Coşar'ın da etkinliğe katılarak öğrencilere hitap etmesi bekleniyor.

- TÜGVA Yaz Okulu

TÜGVA İstanbul Yaz Okulu'na katılan gençlerin spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissetmesi, sosyal etkinlikler, kitap okuma ve seminerlerle de daha bilinçli birer birey haline gelmeleri hedefleniyor.

Kampa katılan gençler, mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetlere katılma imkanı buluyor.

Sportif faaliyetlerin yanı sıra öğrencilere, temel dini bilgiler de öğretiliyor.

Yaz okulunda çeşitli yaş gruplarından gençlerin çeşitli kitaplardan okumalar yapması sağlanırken, düzenlenen seminerlerle de sosyalleşmeleri hedefleniyor.

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TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi Türkiye Gençlik Vakfı

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