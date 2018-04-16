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TÜGVA’da satranç turnuvası düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:56 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hafta sonunda satranç turnuvası düzenlendi.TÜGVA İl temsilciliğinde düzenlenen turnuvada derece giren öğrencilere hediyelerini AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve TÜGVA İl temsilcisi Hüsamettin Ellialtı tarafından verildi.Milletvekili Açıkgöz satranç turnuvası sonrasında burada öğrenciler ile bir süre sohbet ederken yaptığı açıklamada, “TÜGVA Nevşehir Şubemizde genç kardeşlerimizle bir aradayız.

TÜGVA’da satranç turnuvası düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hafta sonunda satranç turnuvası düzenlendi.
TÜGVA İl temsilciliğinde düzenlenen turnuvada derece giren öğrencilere hediyelerini AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve TÜGVA İl temsilcisi Hüsamettin Ellialtı tarafından verildi.
Milletvekili Açıkgöz satranç turnuvası sonrasında burada öğrenciler ile bir süre sohbet ederken yaptığı açıklamada, “TÜGVA Nevşehir Şubemizde genç kardeşlerimizle bir aradayız. Güçlü Türkiye’nin geleceği gençlerimizdir. Vakıf geleneği ile yetişen ilim,irfan,merhamet sahibi gençlerimiz Türkiye’nin geleceğe dönük yüzüdür.28 Şubat gibi zulüm anlayışıyla gençlerimizin geleceğini kimse çalamayacak” dedi.
TÜGVA İl temsilcisi Hüsamettin Ellialtı, “ TÜGVA olarak öğrenciler arasında düzenlediğimiz satranç turnuvasına ilgi gösteren tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri ziyaret ederek turnuva heyecanımıza ortak olan AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti Merkez ilçe başkanı Edip Avşar’a teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGVA’da satranç turnuvası düzenlendi

TÜGVA’da satranç turnuvası düzenlendi

TÜGVA’da satranç turnuvası düzenlendi

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