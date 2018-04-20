TÜGVA’dan 972 öğrenciye forma dağıtımı

Gençlerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği “Genç TÜGVA Futbol Ligi” karşılaşması öncesi 54 okuldan 972 öğrenciye forma dağıtımı yapıldı.

Atatürk Stadyumunda düzenlenen forma dağıtım törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, TÜGVA İl Temsilcisi İdris Toprak ve öğrenciler katıldı. TÜGVA tarafından organize edilen futbol turnuvası, 23 Nisan Pazartesi Günü başlayacak. Her ilçenin kendi aralarında yaptıkları müsabaka sonrası turnuva, mayısın ilk haftası düzenlenecek final maçıyla sona erecek. Maç öncesi il genelinde turnuvaya katılacak 54 okuldan toplam 972 öğrenciye formaları Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. Forma dağıtım töreninde konuşan TÜGVA il Temsilcisi İdris Toprak, TÜGVA’nın 81 ilde ve yüzlerce ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış güçlü ve milli bir vakıf olduğunu belirterek, “Valimiz ve belediye başkanımız bizlere yol gösterecek ve bizlerde o yolda koşacağız. O Yolda koşarken kalbimizde iman, gönlümüzde ay yıldızı taşıyacağız Allah’ın izniyle” dedi.

TÜGVA Tarafından düzenlenen futbol turnuvasının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, “Bugün TÜGVA gençliğinin arasında bulunmak bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Turnuva sonucunda hangi takım şampiyon olursa o takımın bütün futbolcularına Adıyaman Belediyesi olarak bisiklet armağan edeceğiz” şeklinde konuştu.

Törende gençlere seslenen Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “Bu ülkenin dünü de, bugünü de, yarını da sizlersiniz. Sizlerin bu heyecanını gördükçe kalbimizde geleceğe yönelik umutlar ve ülkemizin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu şimdiden görebiliyoruz. İnşallah bizden aldığınız mirası dünyanın ortasına ve merkezine yerleştireceksiniz. Bu ülkeyi dün olduğu gibi yarın da olması gereken yere sizler taşıyacaksınız. Biz yüzyıllarca dünyaya nizam vermiş bir milletin torunlarıyız. Bugünlerimiz yarınların umut ışığıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah hem ülkemizde, hem İslamaleminde, hem de dünya nizamında çok yakın bir gelecekte yerimizi alacağız ve bu yeri almamızda en büyük görev, en büyük ödev ve en büyük yük siz gençlerimizin omuzlarında olacaktır. Bu ülkenin geleceği için, mazlum insanlar için çok çalışacağız ve üzerimize düşeni, bize verilen vazifeyi bizden beklenenden daha fazla yerine getirmiş olacağız. Turnuvaya katılacak tüm gençlerimize ve takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri tarafından gençlere formaları dağıtıldı.