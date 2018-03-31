TÜGVA'dan açık havada kitap okuma etkinliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Temsilciliği, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açık alanda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Üsküdar Doğancılar Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, ortaokul ve üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Ortaokul Koordinatörü Ahmet Yakup Gökçe, ilerleyen senelerde bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. Türkiye genelinde "Kitap Kurdu Projesi" başlattıklarını belirten Gökçe, proje ile ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, ayrıca okudukları kitapları doğru anlamalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje kapsamında öğrencilerle belirli tarihlerde okudukları kitapların konusu üzerine konuşmalar yaptıklarını anlatan Gökçe, "Müfredatta yer alan kitapların yanı sıra milli ve manevi duyguları etkileyecek kitaplar seçiyoruz. Gençlerde kitap okuma alışkanlığı teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı yüzünden azalıyor. Bizler bireylere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.