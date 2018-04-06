TÜGVA’dan Başkan Ali Çetinbaş’a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanlığı’na getirilen Hamza Deniz Kaçmaz ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ı ziyaret etti.
Çetinbaş’a teşekkür eden TÜGVA Kütahya İl Başkanı Hamza Deniz Kaçmaz, faaliyetlerinde gençliği hedef aldıklarını kaydetti ve hayat geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.
Kaçmaz, "Biz TÜGVA olarak; gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde ’genç’ tanımını değiştirmek adına yola çıktık" diye konuştu.
Başkan Ali Çetinbaş da, "TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır" dedi.
Çetinbaş, TÜGVA Kütahya heyetine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur da hazır bulundu. (EFE)
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