TÜGVA'dan gençlere ev sıcaklığı

- "Amacımız daha çok kitap okunan bir Türkiye"

Kafeye gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını ifade eden Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜGVA'nın kitap kafesi Türkiye'nin her şehrinde var ama bu şekilde otantik bir mekan başka şehirde yok. Bizim kendi kültürümüzü yansıtan bir mekan. Bu otantik havası da gençleri buraya çekme noktasında etkili oluyor. Haftanın her günü burası açık. Görevlilerimiz her gün sabah 9.30'dan akşam son genç buradan çıkana kadar burada bekliyorlar. Gençliği okumaya teşvik etmek istiyoruz. Burada Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e kadar her görüşten yazarın kitabı bulunuyor. Okuma grupları kuruyoruz. Okumaya teşvik ediyoruz. Gerektiği noktalarda ödüllü okuma yarışmaları yapıyoruz. Amacımız daha çok kitap okunan bir Türkiye."

Türkiye'de okuma oranlarının düşük olduğuna işaret eden Arslan, bu nedenle Kitap Kafe'yi açtıklarını anlattı.

Arslan, kafenin bir seneyi aşkın süredir hizmet verdiğini ifade ederek "Kütüphanemizde kitap sayımız bin cildi geçmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığından da kitap talep ettik. Oradan da binin üzerinde kitap geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde kitap sayımız 2 bini geçecektir. Hedefimiz 5 bin kitap. İnşallah o hedefe bu sene bitmeden yaklaşacağız." diye konuştu.