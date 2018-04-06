TÜGVA'dan gençlere ev sıcaklığı

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu İl Temsilciliğince oluşturulan "Kitap Kafe"de öğrencilere ev ortamında ders çalışma ve kitap okuma imkanı sunuluyor.

Kıl çadır kullanılarak dekore edilen, soba ile ısıtılan mekanda, öğrencilere çay, kahve gibi içecekler ücretsiz sunuluyor. Kitap Kafe'nin kütüphanesinden yararlanan gençlere, kafedeki görevliler de istedikleri konuda yardımcı olmaya çalışıyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Burak Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri kitap okumaya yönlendirmek için yola çıktıklarını ve bu nedenle farklı bir kafe açmak istediklerini söyledi.

Kafede Türk kültürünü barındıran ögeler kullandıklarını ve ev ortamı oluşturmak istediklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Kafeye gelen herkes hizmetlerden faydalanabilir. Burada biz gençlere ücretsiz çay hizmeti sunuyoruz. Kendi kitaplarımız var o kitaplardan ücretsiz faydalanma hizmeti sunuyoruz. İçeride tamamen bir ev ortamı var. Sobamız var, çayımız sürekli demleniyor. Görevlilerimiz gençlerle kendi evlerindeki gibi ilgileniyorlar."