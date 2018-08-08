TÜGVA'dan gençlere yazarlık eğitimi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Etimesgut İlçe Temsilciliğince organize edilen ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal'ın koordinatörlüğünde yapılacak "Genç Kalemler Metin Yazarlığı Eğitimi"nin birinci dönemi için ön kayıt başvuruları başladı.
TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, yazma ve yazarlık yeteneklerini geliştirerek metin yazarlığı alanında eğitim almak isteyen genç adaylar, ön kayıt sonrasında yapılacak mülakatın ardından eğitime katılmaya hak kazanacak.
Yazar Aydın Ünal’ın koordinatörlüğündeki eğitim faaliyeti, 6 hafta sürecek.
Eğitim süresince hitabet, siyasal iletişim, siyasal kampanya ve konuşma metni başlıkları üzerinde çalışmalar yapılacak. Ayrıca alanında uzman yazarlar tarafından teorik bilgi, tecrübe paylaşımı ve atölye çalışmalarına yer verilecek.
Başvurular, TÜGVA Etimesgut İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesapları ile irtibat numarası üzerinden paylaşılan ön kayıt formu doldurularak yapılacak.
Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?
Korkunç! Bu halde buldular
Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum