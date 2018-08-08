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TÜGVA'dan gençlere yazarlık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

"Genç Kalemler Metin Yazarlığı Eğitimi"nin birinci dönemi için ön kayıt başvuruları başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Etimesgut İlçe Temsilciliğince organize edilen ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal'ın koordinatörlüğünde yapılacak "Genç Kalemler Metin Yazarlığı Eğitimi"nin birinci dönemi için ön kayıt başvuruları başladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, yazma ve yazarlık yeteneklerini geliştirerek metin yazarlığı alanında eğitim almak isteyen genç adaylar, ön kayıt sonrasında yapılacak mülakatın ardından eğitime katılmaya hak kazanacak.

Yazar Aydın Ünal’ın koordinatörlüğündeki eğitim faaliyeti, 6 hafta sürecek.

Eğitim süresince hitabet, siyasal iletişim, siyasal kampanya ve konuşma metni başlıkları üzerinde çalışmalar yapılacak. Ayrıca alanında uzman yazarlar tarafından teorik bilgi, tecrübe paylaşımı ve atölye çalışmalarına yer verilecek.

Başvurular, TÜGVA Etimesgut İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesapları ile irtibat numarası üzerinden paylaşılan ön kayıt formu doldurularak yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Kalemler Metin Yazarlığı Eğitimi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

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