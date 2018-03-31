TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilciliği tarafından Kütüphane Haftası kapsamında ’Okuruz biz’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Muş Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çay bahçesinde oturan herkese TÜGVA Muş İl Temsilciliği tarafından kitap dağıtıldı. Burada çocuklardan, emekli vatandaşlara kadar herkes kitap okuma etkinliğine katılarak 1 saatliğine kitap okudu. Kitap okuyan emekli vatandaş Abit Demir, okumanın çok faydası olduğunu hatırlatarak, "İnsan okuyunca daha da açılır. Okumanın çok faydalarını gördüm. Tabi ki bizim insanlarımız okuma yanlısı değiller. İnsan gerek kahvede olsun, diğer yerlerde olsun okumalıdır. Okumak güzel bir şey onun için herkese okumayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımız kitap okumadan geçmeyecek"

Medeniyet ve Değerler Kulübü olarak buraya gelme amaçlarının kütüphane önemini vurgulamak olduğunu ifade eden Ayşegül Mina Koç da, "Burada kitap okuyacağız. Bana göre derslerde başarı kitap okumaktan geçiyor, hayal gücü ondan geçiyor. Bildiğimiz, hayatımız kitap okumadan geçmeyecek" dedi.