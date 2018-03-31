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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilciliği tarafından Kütüphane Haftası kapsamında ’Okuruz biz’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.Muş Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çay bahçesinde oturan herkese TÜGVA Muş İl Temsilciliği tarafından kitap dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilciliği tarafından Kütüphane Haftası kapsamında ’Okuruz biz’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Muş Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çay bahçesinde oturan herkese TÜGVA Muş İl Temsilciliği tarafından kitap dağıtıldı. Burada çocuklardan, emekli vatandaşlara kadar herkes kitap okuma etkinliğine katılarak 1 saatliğine kitap okudu. Kitap okuyan emekli vatandaş Abit Demir, okumanın çok faydası olduğunu hatırlatarak, "İnsan okuyunca daha da açılır. Okumanın çok faydalarını gördüm. Tabi ki bizim insanlarımız okuma yanlısı değiller. İnsan gerek kahvede olsun, diğer yerlerde olsun okumalıdır. Okumak güzel bir şey onun için herkese okumayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımız kitap okumadan geçmeyecek"
Medeniyet ve Değerler Kulübü olarak buraya gelme amaçlarının kütüphane önemini vurgulamak olduğunu ifade eden Ayşegül Mina Koç da, "Burada kitap okuyacağız. Bana göre derslerde başarı kitap okumaktan geçiyor, hayal gücü ondan geçiyor. Bildiğimiz, hayatımız kitap okumadan geçmeyecek" dedi.

"Yüce Rabbimizin ilk emridir; oku"
TÜGVA Muş İl Temsilcisi Tahsin Oran ise, TÜGVA olarak ülke genelinde okuma etkinliği başlattıklarını belirterek, "Bugün Türkiye’nin bütün illerinde ve vakıf olarak ilçe temsilciliklerinin bulunduğu bütün ilçelerde ’Okuruz biz’ adlı bir kitap okuma kampanyası başlattık. Farkındalık oluşturmak, insanları, gençleri hayatın her kesiminde bulunan, 7’den 77’ye kadar bütün insanlarımızı kitap okumaya teşvik amacıyla vakfın düzenlemiş olduğu bu projeyi de bizlerde il temsilciliği olarak çok önemsiyoruz. Çünkü her geçen zaman kitap okuma alışkanlığının azaldığını ve bununla beraber insanların kitaplara karşı yani sosyal medya olsun, internet olsun, telefonlar olsun bunların hepsi insanları maalesef kitap okumaktan, kitap okuma alışkanlığından bizlerde bir eğitimci olarak bizzat buna müşahede ediyorum. Tabi genel merkezimiz çok güzel bir konuya el atmış oldu. Kitap okumak çok çok önemli. Belki bir insanın en güzel dostudur, en yakın arkadaşıdır kitap. Kitap okuduğu zaman kendisini yalnız hissetmez ve bununla beraber varsa hataları, varsa eksiklikleri kitap okuyarak giderebilir. Bizler Müslümanız. Yüce Rabbimizin ilk emridir; ’oku’ ve bizim Müslüman olarak en büyük değerimiz kitaptır mesela. O da kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’dir. Biz cehaletin, bütün kötülüklerin kitap okumayla insanların kendilerini geliştireceklerine inandığımızın bilincindeyiz ve bu düşüncedeyiz bizler" diye konuştu.

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği
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