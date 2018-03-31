HABER

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 20:04 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye genelinde 54.

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye genelinde 54. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği yaptı.
TÜGVA Çankırı İl Temsilciliği de etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte Necmettin Erbakan Parkı’nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğine AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Özkan Öcal, üyeler ve öğrenciler katıldı.
Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için yapılan programda Milletvekili Filiz ve katılımcılar öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu.

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

Öz kızına kurşun yağdırdı! Öz kızına kurşun yağdırdı!
Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş! Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.