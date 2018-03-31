TÜGVA’dan kitap okuma etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye genelinde 54. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği yaptı.
TÜGVA Çankırı İl Temsilciliği de etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte Necmettin Erbakan Parkı’nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğine AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Özkan Öcal, üyeler ve öğrenciler katıldı.
Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için yapılan programda Milletvekili Filiz ve katılımcılar öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu.
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