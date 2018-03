TÜGVA’dan Mehmetçiğe destek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Hatay’ın sınır hattına gelerek Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na verdikleri desteği göstermek için Hatay’a geldi. İlk olarak Afrin’de şehit düşen Ahmet Bayram’ın ailesi ziyaret edildi. Şehit için okunan duaların ardından Hatay’ın Hassa ilçesine gelen TÜGVA üyeleri, sınır hattında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Hassa Belediyesi tarafından TÜGVA Başkanı İsmail Emanet’e teşekkür plaketi verildi.

TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, gerçekleştirilen operasyonun dünyaya örnek olması gerektiğini belirterek, “Onlara destek olmak için, onlara dualarımızı iletmek için bu yaptıkları mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek için sınıra geldik. Geçen hafta da Kilis’teydik. Oradaki askerlerimizi de ziyaret ettik. Bu operasyon çok önemli bizim için. Çok kritik. Ülkemiz artık büyüyor. Kabuğunu kıran bir ülke. Bu tarz operasyonlarla ülkemiz sadece sınır içinde değil sınır dışında da artık gücünü gösteren bir ülke oldu. Biz bu operasyonları yaparken yine kendi kültürümüzün ve medeniyetimizin önemli değerlerini de gösteriyoruz. Savaş ahlakını da gösteriyoruz. Gittiğimiz her yerde şunu görüyoruz ki; her ele geçirilen köyde oradaki halkın bizi nasıl karşıladığını, Mehmetçiğin oradaki insanlara, yaşlılara, çocuklara, sivil halka karşı gösterdikleri ilgi, alaka her gittiğimiz yere huzur, barış götürüyoruz. Bu manada Türkiye’nin bu yaptığı operasyon dünya ülkelerine örnek olması lazım. Biz de Türkiye’nin gençliği olarak Mehmetçiğin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız” dedi.

Ellerinden geldiğince sembolik yardımlarda bulunduklarını ifade eden Emanet, "Burada önemli olan maddiyattan ziyade çorap yardımları olsun farklı çeşitli yardımlar olsun. Askerlerimize geçen hafta Kilis’te bir yardım paketi de bıraktık. Bazı kardeşlerimiz güzel bir çalışma yaptılar. Askerlerimize küçük paketlerde fındıklar ve içlerine yazdıkları notlarla dualarını ilettiler. Biz en çok olumlu geri dönüşü oradan aldık. İçini açtıklarında genç kardeşlerimizden gelen tebrik mesajları, dualar ve onların yanında olduğumuzu gösteren birlik beraberlik mesajlarını okuduklarında çok moral bulduklarını ve bu ziyaretten çok memnun olduklarını ilettiler" diye konuştu.