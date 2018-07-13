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TÜİK Bölge Müdürü Gökalp'ten AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

TÜİK Bölge Müdürü Gökalp'ten AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan tarafından ağırlanan Gökalp, AA'nın Türk basınındaki önemine işaret etti.

Altınalan da Gökalp'e AA'nın kurumsal yapısı ve haber süreçleri hakkında bilgi verdi.

Gökalp ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaşadıklarını anlattı.

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AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan İsmail Gökalp TÜİK ziyaret

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