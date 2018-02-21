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TÜİK: "Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi beklenmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:04 | Son Güncelleme

TÜİK: "Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi beklenmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
nüfus TÜİK

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