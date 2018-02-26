Tukan kuşuna el konuldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- İRAN'dan satın aldığı nesli tükenmekte olan Tukan kuşunu İstanbul'a götüren M.K.A., Erzurum- Erzincan karayolunda uygulama yapan jandarma tarafından yakalandı. M.K.A.'ya 5 bin 254 TL para cezası kesilirken, el konulan kuş, Kayseri'deki hayvanat bahçesine gönderildi.
Erzurum- Erzincan karayolunda yom uygulaması yapan jandarma ekibi, İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan jandarma, muavin olarak görev yapan M.K.A.'ya ait, nesli tükenmek üzere olan Tukan kuşunu buldu. Tukan kuşuna el koyan jandarma, konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Tukan kuşunu teslim aldı. İranlı M.K.A.,Tukan'ı ülkesinde bir AVM'den satın aldığını İstanbul'a satmaya götürdüğünü söyledi. Nesli tükenmekte olan Tukan kuşu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi.
Ekipler, İranlı M.K.A.'ya, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 254 TL para cezası kesti.
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