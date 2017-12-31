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Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yıl başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında (yüzde 14,47) artırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmak üzere, 2017 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.

Buna göre, gelecek yıl tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 4 bin 570 lira ile 6 bin 860 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 lira ile 6 bin 860 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'inci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" ile de ilgili kanun maddesindeki idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu parasal sınırlar da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak.

Öte yandan, Bakanlığın "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile de karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya işletme adlarına, belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yer verilebilecek. Bu şekilde yapılan doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığı olmayacak.

(AA)

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