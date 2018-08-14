Tüketiciler Birliği'nden Türk lirasına destek

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, elindeki altın ve dövizi bozdurup dekontunu kendilerine ibraz eden tüketicilere, yaşadıkları uyuşmazlıklarda ömür boyu hukuki destek verme kararı aldıklarını bildirdi.

Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış odaklı hain bir spekülatif durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Milleti, algı operasyonlarıyla askeri darbe girişimleriyle alt edemeyenlerin, bu kez ekonomi üzerinden Türkiye'yi diz çöktürmeye çalıştığını ifade eden Tanrıverdi, günün siyasi mülahazaları bir tarafa bırakıp, tek vücut olarak devlete ve hükümete sahip çıkma günü olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yapılan atağın kimden geldiği, hangi araçlar üzerinden yapıldığının çok açık olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Ne yazık ki uzun soluklu algı operasyonlarıyla zihinleri kirletilen bir güruhun sosyal medya üzerinden bu atağa destek verdiklerini de üzülerek görüyoruz. Elhamdülillah, ülkemiz büyük bir ülke. Bu atağı da püskürtecek ve alt edecek basirete, güce ve cesarete sahibiz. Elbette her atak gibi bu atağın da ekonomiye bir maliyeti olacaktır ancak şundan da eminim ki bu maliyetin çok daha fazlasını atağı yapanlar görecektir." değerlendirmesinde bulundu.