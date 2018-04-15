HABER

Tülin Korman yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

TÜRK Sanat Müziği'nin efsane seslerinden şef ve yorumcu Tülin Korman, 85 yaşında Bodrum'daki evinde yaşamını yitirdi.

Tülin Korman yaşamını yitirdi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK Sanat Müziği'nin efsane seslerinden şef ve yorumcu Tülin Korman, 85 yaşında Bodrum'daki evinde yaşamını yitirdi.
Ünlü bestekar Sadettin Kaynak'ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk'un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960'lı yılların ünlü ses sanatçısı Tülin Korman'ın, 2 yıldır yaşadığı Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki evinde, dün öğleden sonra kalp krizi ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Korman'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bodrumlu emekli TRT sanatçısı Ayşe Yazgan Batıgün, "Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk Sanat Müziği'nin dev ismi Tülin Korman'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi çok sayıda sanatçımızın konservatuvarda hocasıydı. Cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek, nur içinde yatsın" dedi.
TÜLİN KORMAN KİMDİR?
Müziğe olan tutkusu nedeniyle İnönü Kız Lisesi“ne giderken 1951'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın sınavlarına giren Korman, üstün başarısından dolayı eğitimine beş yıllık konservatuvarın üçüncü sınıfından başladı. Eğitimi boyunca ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk'un asistanlığını yapan Korman, Madam Rosenthal'dan Batı müziği dersi aldı. 1953 yılında TRT Radyosu'nun sınavlarını kazanan Korman, radyoda ilk olarak Batı müziği icra etmeye başladı. Hocası Münir Nurettin Selçuk'un, "Çok Batı'ya dönüksün. Türk Müziği'ne hizmet et" demesi, sesi soprano ve Batı müziğine çok yatkın olan Korman'ın rotasını Türk Sanat Müziği'ne çevirmesine neden oldu. 1967'ye dek solo ve koro programlarında sanatını icra eden Korman, aynı yıl Ulvi Ergüner tarafından TRT Radyosu'nda koro şefliğine getirildi. 1986'ya dek radyoda hocalık yapan Korman, aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda repertuvar hocası olarak göreve başladı.

FOOTĞRAFLI

Tülin Korman yaşamını yitirdiTülin Korman yaşamını yitirdiTülin Korman yaşamını yitirdiTülin Korman yaşamını yitirdi

Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.