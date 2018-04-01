HABER

Tuluyhan Uğurlu, tarihi hamamda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde şubat ayından sonra yoğun istek üzerine ikinci kez sahne alan Uğurlu, 12 albümden 11 eserlik bir seçkiyi müzikseverlerin beğenisine sundu

İSTANBUL (AA) - Piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, 550 yıllık tarihi Hocapaşa Hamamı'nda konser verdi.

Uğurlu, Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde şubat ayından sonra yoğun istek üzerine ikinci kez sahne aldı.

Tuluyhan Uğurlu, 2 bölümden oluşan konserde, sanat hayatı boyunca çıkardığı 12 albümden 11 eserlik bir seçkiyi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı, konserin ikinci bölümünde "Sonsuza Kadar İstanbul" ve "Dünya Başkenti İstanbul" konseptlerinden farklı parçalar seslendirdi.

Konser boyunca, Uğurlu'ya video mapping sistemi ile 360 derece hareketli görüntüler eşlik etti.

AA muhabirine açıklama yapan Uğurlu, tarihi Hocapaşa Hamamı'nın bir kültür merkezi haline gelmesinin ilginç olduğunu anlatarak, "Burada bir piyano resitali yapmak daha da ilginç. Biliyorsunuz ki ben tarihi mekanları çok seviyorum ve bu mekanlarda konserler veriyorum." dedi.

7 Nisan'da Kuveyt'de de bir konser vereceğini dile getiren Uğurlu, şöyle devam etti:

"Daha sonra Antalya'da uluslararası bir kongrenin açılışında ve Kıbrıs'da sahne alacağım. Bu şekilde programlarım devam ediyor. Özellikle konser programlarımı bu yıl, geçen seneki gibi Ortadoğu olarak hedeflemiştim. Bu bağlamda bu sene de Ortadoğu'nun önemli şehirlerinde konserler vereceğim."

Ortadoğu'yu çok sevdiğini belirten Uğurlu, "Neredeyse oralardan dönmek istemiyorum. O toprakların insanlarının bana karşı olan tavırları muhteşem. İç savaştan önce Suriye'de bir konser vermiştim. Salon doluydu, dışarıda da kaç kat insan vardı. İnşallah düzelir de tekrar Şam'da konser vermek bana nasip olur." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin 2023 vizyonunu gerçekten çok önemsiyorum"

Uğurlu, eserlerinde Ortadoğu'yu da ele aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ortadoğu ile alakalı daha önce yaptığım bazı çalışmalar internet ortamında dönüyor. Filistin halkının acılarıyla, Nizar Kabbani'nin şiirinin üzerine yazmış olduğum eser, bayağı tıklandı dijital ortamlarda. Bundan sonra da Ortadoğu ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim. Türkiye'nin 2023 vizyonunu da gerçekten çok önemsiyorum. 2023'de dünyaya hakim bir Türkiye'yi, özgün, yaratıcı bir ruha sahip olan Türkiye'yi arzuluyorum."

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralıKarabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı
İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi konser Piyanist Tuluyhan Uğurlu

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.