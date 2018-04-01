Tuluyhan Uğurlu, tarihi hamamda konser verdi

İSTANBUL (AA) - Piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, 550 yıllık tarihi Hocapaşa Hamamı'nda konser verdi.

Uğurlu, Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde şubat ayından sonra yoğun istek üzerine ikinci kez sahne aldı.

Tuluyhan Uğurlu, 2 bölümden oluşan konserde, sanat hayatı boyunca çıkardığı 12 albümden 11 eserlik bir seçkiyi müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı, konserin ikinci bölümünde "Sonsuza Kadar İstanbul" ve "Dünya Başkenti İstanbul" konseptlerinden farklı parçalar seslendirdi.

Konser boyunca, Uğurlu'ya video mapping sistemi ile 360 derece hareketli görüntüler eşlik etti.

AA muhabirine açıklama yapan Uğurlu, tarihi Hocapaşa Hamamı'nın bir kültür merkezi haline gelmesinin ilginç olduğunu anlatarak, "Burada bir piyano resitali yapmak daha da ilginç. Biliyorsunuz ki ben tarihi mekanları çok seviyorum ve bu mekanlarda konserler veriyorum." dedi.

7 Nisan'da Kuveyt'de de bir konser vereceğini dile getiren Uğurlu, şöyle devam etti:

"Daha sonra Antalya'da uluslararası bir kongrenin açılışında ve Kıbrıs'da sahne alacağım. Bu şekilde programlarım devam ediyor. Özellikle konser programlarımı bu yıl, geçen seneki gibi Ortadoğu olarak hedeflemiştim. Bu bağlamda bu sene de Ortadoğu'nun önemli şehirlerinde konserler vereceğim."