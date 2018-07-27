HABER

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

Dünya 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan tutulmayı izlerken, bir yolcu uçağının Ay'a gidiyormuş gibi göründüğü kare, objektife yansıdı.

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Saat 22.30'da başlayacak tutulma, Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen kızıla bürüyecek. ‘Kanlı Ay’ olarak adlandırılan tutulma esnasında Dünya’nın gölgesi bir saat 42 dakika 57 saniye boyunca tamamen Ay’ın üzerini kaplayacak.

Ay’ın, Dünya’nın gölgesinden çıkması toplamda 3 saat 54 dakikayı alacak. Tutulma, Ay Dünya’nın yörüngesine en uzak mesafedeyken yaşanacak.

ayy

Dünya ‘Kanlı Ay’ tutulmasını beklerken, Ay’ın dün gece yolcu uçağıyla aynı karede çekilen fotoğrafı, ‘Ay’a seyahat’ algısına yol açtı.

ay2


PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)
Kartal'da vinç halatı koptu:2 yaralıKartal'da vinç halatı koptu:2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ay Tutulması Kanlı Ay tutulması Türkiye'de saat kaça kadar görülecek? kanlı ay tutulması nedir Kanlı Ay Tutulması kanlı ay tutulması saat kaçta kanlı ay tutulması ne zaman kanlı ay tutulması 2018

En Çok Okunan Haberler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.