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Tüm-İŞ Konfederasyonu koltuğu, iş kazası mağduru ailelerin çocuklarına emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, 1 günlük vali koltuğuna oturma geleneği, bu kez Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanlığında yapıldı.

Tüm-İŞ Konfederasyonu koltuğu, iş kazası mağduru ailelerin çocuklarına emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, 1 günlük vali koltuğuna oturma geleneği, bu kez Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanlığında yapıldı. Genel Başkan Mahmut Şahin’in koltuğuna iş kazasında babasını kaybeden Hasret Tanrısevdi oturdu.
Tüm-İş Konfederasyonu 23 Nisan Meclisi’ni çocuklarla açtı. 23 Nisan’a özgü, vali koltuğuna oturma geleneği bu kez Konfederasyonda gerçekleştirdi. Geçen yıl çalıştığı fabrikada zehirlenerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki Ahmet Tanrısevdi’nin kızı 13 yaşındaki Hasret oturdu. Hasret Tanrısevdi, kendisi gibi babasını iş kazasında kaybedenler ve yüzde 70 engeline takılıp taşerondan kadroya geçemeyen işçiler adına, Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konuyla ilgili görüşme yapmak üzere randevu almaları talimatını verdi.

"Bir dahaki 23 Nisan’da bu sorunları konuşmak istemiyorum"
Bir dahaki 23 Nisan’da bu tür sorunları konuşmak istemediklerini belirten 6’ncı sınıf öğrencisi Hasret Tanrısevdi, şunları söyledi:
“Hiçbir çocuk babasız kalmasın; özellikle iş kazasından dolayı. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapın. Çocuklar gözü yaşlı kalmasın. Son günlerde, devlet kadrosuna geçen taşeron işçileri duyuyorum. Bazıları alınmış, bazıları ise gözü yaşlı alınması bekliyor. Devletimiz bir milyon işçiyi almış da, yüz bin işçiyi mi alamıyor?.. Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum. Bana bir randevu ayarlayın. Hem taşeron işçileri hem de iş kazalarını Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum. Önümüzdeki yıl 23 Nisan’da bu konuları konuşuyor olmayalım.”
Genel Başkan Mahmut Şahin ise, Hasret Tanrısevdi’nin talimatlarına uygun biçimde, Konfederasyon olarak iş kazaları ve taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili gerekli çalışmaları yürüteceklerini dile getirdi.
Basına yapılan açıklamanın ardından, 1 günlük başkan Hasret Tanrıverdi ile Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, diğer işçi çocuklarının sorunlarını dinledi.

Tüm-İŞ Konfederasyonu koltuğu, iş kazası mağduru ailelerin çocuklarına emanet

Tüm-İŞ Konfederasyonu koltuğu, iş kazası mağduru ailelerin çocuklarına emanet

Tüm-İŞ Konfederasyonu koltuğu, iş kazası mağduru ailelerin çocuklarına emanet

Tüm-İŞ Konfederasyonu koltuğu, iş kazası mağduru ailelerin çocuklarına emanet

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