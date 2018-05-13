"Tüm kadınlar, anne şefkatiyle yaratılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Anne şefkatiyle onlara hizmet eden bakım elemanlarımız var, bugün hiçbir çocuğumuzu muhtaç bırakmıyoruz ama her birinin sıcak bir yuva ihtiyacı var. Sizleri, özellikle 0-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımıza sıcak bir yuva olmaya, evlatlarımızı ninnilerle en güzel şekilde büyütmeye davet ediyorum." dedi. Bakan Kaya, Esenler Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KADEM iş birliğiyle Anneler Günü dolayısıyla "Kadim Dünyanın Kayıp Ninnileri" sloganıyla Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği "4. Uluslararası Ninni Festivali"ne katıldı. Festivale ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür eden Kaya, tüm kadınların anne şefkatiyle yaratıldığını söyledi. Son 15 senede eğitim, sağlık, ulaşım gibi pek çok alanda önemli hizmetler yapıldığını belirten Kaya, "Yaptığımız en önemli hizmetler, sosyal devlet olma anlayışıyla tüm ülkemizdeki çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere sahip çıkarak ve şefkat elimizi uzatarak mazlumların annesi olarak, bakıma muhtaç yaşlıların hamisi olarak, engellilere sahip çıkarak sosyal devlet ilkesini ülkemize yerleştirdik." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'deki tüm annelere el uzattıklarını, doğum yapan her kadına ilk hediyesinin devlet tarafından verildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geliştirdiğimiz politikayla birlikte 1,5 milyar lira doğum yardımı yaptık. Her sene, 'doğum yapan her kadına, ilk hediyesi bizden' dedik. Biz, tüm annelerimize ve kadınlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, anne olalım veya olmayalım. Kimsesiz tüm çocukların annesi olabiliriz. Bugün korumamız altında bulunan 14 bin evladımız var, ben onlara 'evlatlarım' diyorum. 14 bin evladımızın annesiyim ve o 14 bin evladımızın, aile sıcaklığını hissedebileceği birer yuva arıyoruz. Siz de koruyucu aile olup bizim evlatlarımıza anne olabilirsiniz. Buradan tüm kardeşlerimizi de tüm evlatlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Anne şefkatiyle onlara hizmet eden bakım elemanlarımız var, bugün hiçbir çocuğumuzu muhtaç bırakmıyoruz ama her birinin sıcak bir yuva ihtiyacı var. Sizleri, özellikle 0-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımıza sıcak bir yuva olmaya, evlatlarımızı ninnilerle en güzel şekilde büyütmeye davet ediyorum. Tüm kadınlar, anne şefkatiyle yaratılmıştır. Ben buna inanıyorum, çocuk doğursun, doğurmasın tüm kadınlarda bu şefkat var çünkü Allah bizi öyle yaratmış. Biz şefkatimizle, merhametimizle, ülkemizdeki tüm çocukları kucaklayacak güce sahibiz. Devletimiz çok güçlü ama sizler de bize destek olabilir ve koruyucu aile olabilirsiniz."

Hiçbir çocuğun ailesinden ayrılmaması gerektiğine dikkati çeken Kaya, "Bütün çocuklarımızın ailesinin yanında büyümelerini istiyoruz ve bunun için sosyal, ekonomik destek dediğimiz destekle 108 bin çocuğumuzu ailesinin yanında destekliyoruz. Eğer o çocuklarımız ailesinin yanında ekonomik sorunlar değil de farklı sebepler nedeniyle ayrılmaları gerekiyorsa, devlet olarak onlara sahip çıkıyoruz. Onlara bakıyoruz ve en iyi geleceği sağlamak üzere gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Biz, milletimize hizmet etmekten büyük şeref ve onur duyuyoruz. Milletimize hizmet etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin güzel evlatlarının, daha güzel ve güçlü bir Türkiye'de yaşamaları için ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - "Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz" Bakan Kaya, her gece kızını sanatçı İpek Acar'ın okuduğu ninniyle uyuttuğunu belirterek, "Ninniyi dinlerken çok duygulandım, kendisine teşekkür ederim. Anneler günü vesilesiyle dün, kıymetli şehit aileleriyle bir araya geldik. Bu vatanın istiklali ve istikbali için canını, evladını şehit vermiş annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Onların evlatları bizler için şehit düştü, onların emanetleri olan annelerine de biz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar bize emanet, bu bilinçle onlara hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra festivale Filistin, Fas, Tunus, Lübnan, Mısır ve Suriye'den katılan sanatçılar ve annelerinin Anneler Günü'nü kutlayan Kaya, şöyle devam etti: "Ortadoğu'nun farklı ülkelerinden annelerimiz buradalar. Ben bu vesileyle dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Filistin'de Fevzi el-Cuneydi'nin annesinin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. Çocuk yaşta zulmün karşısında dimdik ayakta duran Ahed Tamimi'nin annesinin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Ülkesi ve vatanı için dimdik ayakta duran evlatlar yetiştiren tüm dünya annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Tüm dünya mazlumlarına umut olmuş ve el uzatmış bir ülkeyiz artık. 2002'de iktidara geldikten sonra, nerede bir mazlum varsa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onlara el uzattık. Dünya mazlumlarının annesi olarak nitelendirebileceğim saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin anneler gününü kutluyorum." Kaya, Arakan'da yaşanan zulme tüm dünyanın sessiz kaldığını anlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, buradan kilometrelerce uzaklıktaki Arakan'a, Bangladeş'e giderek, oradaki mazlum kadın ve çocuklara bir anne şefkatiyle el uzattı ve sahip çıktı. Bugün yüzbinlerce Arakanlı mazlum, Bangladeş'te Türkiye'nin desteğiyle yapılan kamplarda sıcak yemek yiyor ve evlatlarına verecek ekmek bulabiliyor. Biz, 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' anlayışıyla, öncelikle ülkemizdeki tüm mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi daha da büyüterek, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerleyerek, dünya mazlumlarına umut olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.