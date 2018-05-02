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"Tüm Renkler Beyaz" resim sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Özdemir'in sürrealist resimlerinden oluşan serginin geliri hayvanlar için bağışlanacak

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Savaş Özdemir'in sürrealist resimlerden oluşan "Tüm Renkler Beyaz" isimli sergisi açıldı.

Özdemir'in 62 eserinin sergilendiği, geliri Yedikule Hayvan Dostları Derneği'ne bağışlanacak olan serginin açılışı CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'un lobisinde yapıldı.

Sergi öncesinde AA muhabirine konuşan Özdemir, dizi ve filmlerde aldığı rollerin yanı sıra, resim ve müzik gibi özel uğraş ve hobileri için de zaman ayırdığını belirterek, "Ressam olacağım diye hayatına başlayıp oyunculuğa karar vermiş biriyim." dedi.

Resim sergisini uzun zamandır hayata geçirmek istediğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır bu sergiyi yapmak istiyor fakat beni motive edecek bir amaç bulamıyordum. Sadece resimlerimi sergilemek benim için yeterli bir tatmin değildi. Sonra sokaktaki sevimli dostlarımıza çok meraklı olduğum ve sürekli ilgilendiğim için onlar için ne yapabilirim diye düşündüm ve bu sergi giderek anlam kazandı."

Çocukluğundan beri resimle ilgilendiğini hatırlatan Özdemir, ilk kişisel sergisi için heyecanlı olduğunu, serginin adı gibi tüm yolların da beyaza yani güzellik, hoşgörü, dostluk ve kardeşliğe çıkmasını dilediğini söyledi.

Hiçbir eserine isim koymadığını, alan kişinin resimlere isim koymasını beklediğini belirten Özdemir, serginin bütün gelirinin hayvanların gıda, bakım ve çeşitli ihtiyaçları için bağışlanacağını sözlerine ekledi.

12 Mayıs'a kadar devam edecek serginin geliri, Yedikule Hayvan Dostları Derneği’ne bağışlanacak.

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resim sergisi Savaş Özdemir Sosyal sorumluluk Yedikule Hayvan Dostları Derneği

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