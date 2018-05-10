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"Tüm tesislerimizi biyolojik arıtmaya çevireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "Yüzde 100 biyolojik arıtmaya yani arıtılan suyun arıtma sonrasında kullanılabilir su olarak o vaziyette temizlendiği bir dönemi inşallah kısa bir zamanda yakalayacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Yüzde 100 biyolojik arıtmaya yani arıtılan suyun arıtma sonrasında kullanılabilir su olarak o vaziyette temizlendiği bir dönemi inşallah kısa bir zamanda yakalayacağız." dedi.

Uysal, Tuzla'da düzenlenen törende 300 milyon liraya mal olan tesisin günlük 650 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacağını, çoğunluğu deniz içinde toplam 3 bin 415 metre boru döşeneceğini belirterek, tamamlandığında çevre ilçelerle birlikte 2 milyon 600 bin İstanbulluya hizmet vereceğini belirtti.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin Tuzla, Pendik ve Kartal ilçelerinin atıklarını arıttığını ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Bu ilçelerimizdeki atık sular burada toplanıyor ve arıtmadan geçirildikten sonra denize deşarj işlemi yapılıyor. Bugün yaptığımız aslında arıtmadan çıkan kullanılabilir derecede temiz suyun derin deşarj olarak verilmesi. Bu sular birçok ülkede kullanma suyu olarak kullanılsa bile biz şu an İstanbul'da su sıkıntısı olmadığı için bu suları sanayide, park bahçe sulamalarında kullanıyoruz. Aslında ileri biyolojik arıtmada su saf su haline geliyor. Eskiden amaç derin deşarj yapılırken amaç denizin, kıyının daha az kirlenmesiydi. Bugün ise bu kadar temiz suyu denizlerimizdeki canlı yaşamını etkileyecek olmasından dolayı derin deşarj yapıyoruz. Bu sebeple Marmara'nın altından eşit olarak dağılsın ve canlı çeşitliliği etkilenmesin diye böyle bir uygulama yapıyoruz."

1994 yılı öncesinde sadece iki tesisle İstanbul'daki atık suların sadece yüzde 9'unun arıtılabildiğini dile getiren Uysal, "O dönem yapılan ön arıtmaydı. Şu anda İstanbul'da birkaç köy dışında yüzde 99'un üzerinde suyu arıtarak denize veriyoruz. Şu anda 80 arıtma tesisimiz var. Bu tesislerle İstanbul'daki kullanılan suyun yüzde 35'i biyolojik arıtma dediğimiz sistemle arıtılabiliyor. Günlük yaklaşık 3,5 milyon metreküp su arıtmadan geçerek kullanılabilir su haline geliyor." diye konuştu.

İstanbul'da özellikle sahillerin temizliğinde önemli mesafe aldıklarını, artık denizdeki canlı yaşamını doğal dengesinde tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Uysal, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı olarak Marmara Denizi'nin tamamında kirlilikle mücadele için çalıştıklarını vurguladı.

Sadece İstanbul kıyılarının değil tüm Marmara'da kirlenmenin önlenmesine yönelik, bütün atık sularının arıtılmasıyla ilgili master plan çalışmasının devam ettiğini aktaran Uysal, kısa zamanda Marmara kıyılarının da deniz turizmi adına aktif olarak kullanılabilmesini hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da denize girilemeyen kıyı, plaj açısından önemli mesafe alındığını ifade eden Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz tamamen temizlemek. Yüzde 100 biyolojik arıtmaya yani arıtılan suyun arıtma sonrasında kullanılabilir su olarak o vaziyette temizlendiği bir dönemi inşallah kısa bir zamanda yakalayacağız. Bütün arıtmalarımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde ileri derece biyolojik arıtma şekline çevireceğiz. Ayrıca tabii kısa vadede İSKİ'nin görevi sadece kirli suları arıtmak değil, temiz suları temin etmek. Gelişmiş ülkelerde gün geçtikçe kişi başına kullanılan su miktarı artıyor. Buna karşı İstanbul'un kendi su temini konusunda problem yok. Melen Projesi'yle 2070’lere kadar bu problem de çözülmüş durumda."

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal

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