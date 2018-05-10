"Tüm tesislerimizi biyolojik arıtmaya çevireceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Yüzde 100 biyolojik arıtmaya yani arıtılan suyun arıtma sonrasında kullanılabilir su olarak o vaziyette temizlendiği bir dönemi inşallah kısa bir zamanda yakalayacağız." dedi.

Uysal, Tuzla'da düzenlenen törende 300 milyon liraya mal olan tesisin günlük 650 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacağını, çoğunluğu deniz içinde toplam 3 bin 415 metre boru döşeneceğini belirterek, tamamlandığında çevre ilçelerle birlikte 2 milyon 600 bin İstanbulluya hizmet vereceğini belirtti.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin Tuzla, Pendik ve Kartal ilçelerinin atıklarını arıttığını ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Bu ilçelerimizdeki atık sular burada toplanıyor ve arıtmadan geçirildikten sonra denize deşarj işlemi yapılıyor. Bugün yaptığımız aslında arıtmadan çıkan kullanılabilir derecede temiz suyun derin deşarj olarak verilmesi. Bu sular birçok ülkede kullanma suyu olarak kullanılsa bile biz şu an İstanbul'da su sıkıntısı olmadığı için bu suları sanayide, park bahçe sulamalarında kullanıyoruz. Aslında ileri biyolojik arıtmada su saf su haline geliyor. Eskiden amaç derin deşarj yapılırken amaç denizin, kıyının daha az kirlenmesiydi. Bugün ise bu kadar temiz suyu denizlerimizdeki canlı yaşamını etkileyecek olmasından dolayı derin deşarj yapıyoruz. Bu sebeple Marmara'nın altından eşit olarak dağılsın ve canlı çeşitliliği etkilenmesin diye böyle bir uygulama yapıyoruz."