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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 07:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memuruna, bütün arkadaşlarının gözü önünde bağırarak darp etmişti. Olay sonrası zabıta memurunun şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Şiddet uyguladığı için görevden alınan Karaali hakkında da adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, geçen yıl aralık ayında, kızdığı bir zabıta memuruna herkesin gözü önünde şiddet uyguladı. Trafikte emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle zabıta memuru Kenan Fidan’ın maruz kaldığı şiddet ve sonrasında geçirdiği baygınlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılması, adeta infial yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım” açıklamasını yaptı.

İDARİ SORUŞTURMANIN ARDINDAN ADLİ SORUŞTURMA

Habertürk'te yer alan habere göre, görevden alınan Tayfun Karali hakkında, idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, emniyete yazı yazarak “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak”la suçlanan şüphelinin, müştekinin ve tanıkların ifadesinin alınmasını istedi. Savcılık, olayla ilgili kamera görüntüleri de talep etti. Zabıta memurunun henüz şikâyetçi olmadığı belirtilirken, suç kapsamı itibarıyla resen de başlatılabilecek soruşturmanın bir avukatın Karali hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından açıldığı öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çünkü şikayetci olursa işinden eşinden cocugundan olacak..Çünku burası Türkiye..hadi diger partiler neyse de senin adında ADALET var eyy Ak parti..Allah aşkına Adaleti getir, vicdanları rahatlat...yoksa bu kadar kul hakkinin torpilin rüşvetin bilimum adaletsizlin oldugu dönemde Allah başımızdan belaları teröristleri kuraklıgı vs vs vs eksik etmez bilesin..!
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