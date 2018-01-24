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Tüm Türkiye'nin içini sızlattı! Şehit annesi madalya alırken bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törenle 10 şehit yakını ve 6 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in annesi Bilsen Tevlim madalyayı aldığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği şehit annesinin durumunu iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilçe belediye başkanları, şehit yakını ve gaziler katıldı. Tören, Fevziye Camii İmamı Faruk Çoban'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yanının destanlarla dolu olduğunu söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, şöyle dedi:

"Bizlere bırakılan bu kutsal topraklar şehitlerimizin kahramanca mücadeleleri sonucu kazanılmıştır. Kahramanlarımızın kanlarıyla renk verdiği şanlı bayrakla kazanılan bu vatan, milletimiz için kutsaldır. Şehit ve gazilerimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için verilen bu kutsal mücadele kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak tarihte yer almıştır. Şehitlik ve gazilik milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Ülkemizin bağımsızlığı uğrunda bu ulvi makamlara ulaşan şehit ve gazilerimiz milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler terörle elde edemediklerini, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ile yapmaya çalışmışlar, milletimiz destansı bir duruşla bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülke sınırları içinde ve dışında ülke güvenliğimize tehdit oluşturan Afrin'de bulunan terör örgütleri ve unsurlarını etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı operasyonu başlatılmış ve devam etmektedir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti olan bayrağımızı, bu topraklar üzerinde özgürce dalgalandırmak, şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için vazifedir."

ŞEHİT ANNESİ BAYILDI

Konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimine geçildi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in babası Mustafa Tevlim, şehidin oğlu Talha Buğra Tevlim, şehidin eşi Rabiya Tevlim ve annesi Bilsen Tevlim, Devlet Övünç Madalyası'nı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan almak üzere sahneye geldi. Bu sırada şehit annesi Bilsen Tevlim fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri şehit annesine müdahalede bulundu. Kendisine geldikten sonra sahne arkasına götürülen şehit annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI ALAN ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Şehit Abdülsamed Özen'in babası Hüseyin Özen, Şehit Ahmet Can'ın oğlu Aytuğ Can, Şehit Ali İhsan Çakmak'ın eşi Nilgün Çakmak, Şehit Arif Subaşoğlu'nun babası Mehmet Subaşoğlu, Şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, Şehit Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra Tevlim, Şehit Oğuzhan Demir'in babası Satılmış Demir, Şehit Ömer Can Açıkgöz'ün babası Fahrettin Açıkgöz, Şehit Raşit Yücel'in babası Ferit Yücel, Şehit Ümit İnan'ın babası Nezir İnan'a, Gazi Halil İbrahim Koşdaş, Gazi Hüseyin Çiçek, Gazi Muhammed Durak, Gazi Osman Kamacı, Gazi Yunus Emre Köse ve Gazi Yüksel Demirkaya'ya Devlet Övünç Madalyası verildi. Törenin ardından Vali Aksoy, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarını bir restoranda öğle yemeğinde ağırladı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ateş düştüğü yeri yakar, o ateşi hiç bir şey dindirmez evlat acısı,
basiretsiz aldatılanların, halkına şehadet şerbetinden başka bir şey sunmayan bop başkanı saraylının ülkemizi getirdiği halin sonucudur bu durum, bir hükumet dışarıda hep aldatılıyor içeride hep aldatıyor, bu bedel evleri ocakları yakıyor, yazıklar olsun bu kanın dökülmesine neden olan aldatılmışlara
Dik dur ana oğlun şehit, şehidini üzme, bu tarz görüntüleri yayınlamayın, şehitler ölmez vatan bölünmez.
@bjk1903besitas aldatılan bir saraylıyla herşey olur, şehitlerde olur, vatanda bölünür. bu işler ver çoşkuyu ile yürümez, allah insana önce akıl vermiş kullansın diye, zeki adam ise bir defa adanır, hükumetin ise 1 defayada şansı olmaz, bedeli olur ve bu bedeli birileri ödüyor
Öso ile bir olup savaşmak bir devlete yakışırmı bilemem ama bize bunu uydurdular, Şehit Mehmetciklerimiz inşallah cennetin baş köşesinde olur
bir karede iki zıt kişi biri asrın lideri atatürkümüz diğeri asrın haini atatürkün resmiyle yanyana gelecek en son adam budur atatürkün sümüğü olmayacak adam
kurban olurum anacım sana
Üzülme Ana bizlerde birgün ölecik bizim arkamızdan birkaç sevenimizden baskası Fatiha okumuyacak ama senin o kahraman oglun için hep milyonlar dua okuyacak
Ailelerin profiline bakın hepsi de gariban. Bu ülke için kimin kanının aktığının resmidir bu fotoğraf.
ne işe yarar o madalya bir daha görmeyecegi ve bulamayacagı canından can gitmiş o annenin.askerin üzerine çık dusuyo havadan bombalayamıyorlar degilmi
anneleri kimse anlamadı anlamaz
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