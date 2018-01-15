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Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 22:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, iş makinesi operatörü ve inşaat bekçisinin ardından 2 çalışan daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaşamını yitirmişti.

AA/DHA

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