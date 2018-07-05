"Tüm yayla ve meraları vatandaşın hizmetine açtık"

"Geçen yıl 16 tesisin toplu açılışını yaptık. Bu yıl da 10 milyon lira hibeli 16 tesisimiz faaliyete geçecek. Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım potansiyeli en güçlü illerin başında geliyor. Hayvancılık başta olmak üzere yine farklı ürünlerin yetiştiği verimli arazileri olan coğrafyaya sahibiz. Özellikle Van Gölü havzasında başta ceviz olmak üzere patates, soğan, kuru fasulye ve domates anlamında çok verimli üretim alanları mevcut. Yüzyıllardır bölgenin en önemli marka değeri olan cevizimizi teşvik ve yatırımlarla çok daha iyi bir duruma getireceğiz. Cevizin yaygınlaştırılması gerekiyor."

Geçen yıl kentte tarımsal amaçlı kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 16 tesise 7,5 milyon lira hibe desteği sağlandığını kaydeden Ustaoğlu, şöyle devam etti:

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının himayesinde devlet desteğiyle kentte özellikle son 2 yılda çok sevindirici yatırımların altına imza attıklarını anlattı.

Ardından Adilcevaz ilçesine geçen Ustaoğlu, burada da ceviz fidanı üretimi ve hayvancılık tesislerini gezdi.

Ustaoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Tatvan ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce sağlanan desteklerle kurulan kuru meyvecilik ve peynir üretimi yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

- "Ülkemizin patates ihtiyacının yüzde 4,5'ini karşılıyoruz"

Devletin desteğiyle yapılan bu tesislerin daha da yaygınlaşmasını istediklerini ifade eden Ustaoğlu, bitkisel ürünlerin daha fazla tanınması ve vatandaşın istifadesine sunulması açısından bu tesislerin yapılmasında fayda olduğunu dile getirdi.

Ahlat ilçesinde de teşvikler kapsamında patates üretimi, paketleme tesisi ve depolama alanlarının bulunduğuna değinen Ustaoğlu, "Ahlat patatesi sadece Bitlis'i değil, bölgeyi kapsayan bir potansiyele sahip. Ülkemizin patates ihtiyacının yüzde 4,5'ini karşılıyoruz. Son dönemlerde patates üzerine birtakım işler döndü. Ahlat'ta bu yıl patates üretimin çok iyi olacağına inanıyoruz. Patates üretimimiz ne kadar fazla olursa doğal olarak bunun fiyatı da düşecektir." diye konuştu.

- "Bitlis'te 750 bin küçükbaş hayvan var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'de yaptığı konuşmada "Tüm Doğu Anadolu'da yaylaların ve meraların açılacağını" ifade ettiğini anımsatan Ustaoğlu, özellikle hayvan potansiyeli yüksek Bitlis'te tüm mera ve yaylaları vatandaşın hizmetine açtıklarını aktardı.