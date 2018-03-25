Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, “Tüzüğümüzü incelesinler, üye olsunlar”

Çorlu, Tekirdağ ve Edirne Belediyelerindeki örgütlenme çalışmaları için Trakya bölgesinde ziyaretler gerçekleştiren Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, belediye çalışanlarını sendikalarına katılmaya davet etti.
Beraberinde Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez, Tekirdağ Şube Başkanı Mustafa Göncü, Tekirdağ Şube Genel Sekreteri Halil Sevil ve Çorlu temsilcisi Yunus Köksal ile birlikte Edirne, Tekirdağ ve Çorlu belediyelerindeki örgütlenmeleri ile ilgili olarak çalışma yapmak üzere bölgeye gelen Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, sendikalarının toplamda 11 bin 500 üyelerinin olduğunu belirterek, belediye çalışanlarını sendikalarına üye olmaya davet etti.
Hakan Kıran, “Vatan, emek, Cumhuriyet iddiasıyla yola çıkmış olan bu sendikanın tüzüğünü incelesinler, özellikle belediye çalışanlarından tüzüğü okumalarını istiyoruz. Her zaman iddia ettiğimiz gibi, bütün örgütlenmelerimizde söylediğimiz gibi Atatürk’ün kurduğu misakı milli sınırlarına saygılıdır ve bunu korumak için elinden gelen her şeyi yapar maddesini tüzüğümüze koymaktan gurur duyan bir sendikayız. Asıl hedef, adil yol gösterici olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını seçtiğimiz için sendikal mücadelemizde bunun çizgisinde doğru bir hatta yürümekteyiz. Bunları içlerine sindiren tüm arkadaşlarımızı Tüm Yerel Sen de örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.
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