Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın şubesinin yeni ofisinin açılışı yapıldı.

TÜMSİAD Aydın Şubesinin yeni dernek ofisinin açılış kurdelesini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan birlikte kesti. Açılış sonrası Tümsiad Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal, protokole yeni ofis hakkında bilgi verdi.

“Aydın’a katma değer katacak projelerin üretilsin”

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan Türkiye’de iş dünyası içerisinde güzel şeyler olduğunu ifade ederek, “Yeni dernek ofisimiz inşallah Aydınımıza faydalı olmaya çalışacak, biraz daha geniş vizyonlar oluşturacak. Buradaki iş dünyası ile ilgili güzel çalışmalara vesile olacak. Yeni yerin güzel hizmetler etmesini, hem sosyal projeler içerisinde olmasını, hem de ilimize katma değer katacak projeler üretmesini diliyorum. Çünkü Aydın son dönemde ivmesi yüksek ve huzurlu bir şehir. Aydındaki bu ambiyansın iş dünyasındaki o katma değerin artması ile burada bu oluşumun hizmetlerinin olması dileğiyle bu açılışı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Bu açılış iş dünyasının geliştiğinin bir göstergesidir

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Ülkemiz gelişiyor. Ülkemizin gelişmesinde dinamo iş adamlarımız. İş adamlarımız çalışacaklar, yatırım yapacaklar, fabrikalar kuracaklar. Orada insanlarımız çalışacak, ülkemiz gelişecek büyüyecek. Aydın’da iş dünyasının geliştiğinin bir göstergesidir bu açılış. TÜMSİAD üyesi arkadaşlarımız hem ülke içinde hem ihracatta yol kat ettiler. Onun bir göstergesi olarak da bu derneğimizin güzel bir merkezi oldu. Hayırlı uğurlu olsun, güzel hizmetlere vesile olsun. Hep beraber önce ilimiz, ve daha sonra ülkemizi daha iyi saygın hale getireceğiz. Biz kamu olarak alt yapıyı yapmak zorundayız. Onun dışındaki oluşan zemin üzerinde bir artı değer oluştuğunda bu ülkenin milletin paylaşması lazım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, bizim temel felsefemiz bu. İnsanımızı yaşatacağız, devletimiz daha güçlü hale gelecek ve ülke olarak daha büyük hale geleceğiz” diye konuştu.