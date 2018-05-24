TÜMSİAD'dan Konak Meydanı'nda iftar

İZMİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) İzmir Şube Başkanlığı Konak Meydanı'nda 2 bin kişiye iftar verdi.
Ensar Grubunun ilahileriyle başlayan iftar programı, her yaş grubundan kentliyi İzmir Valiliği önünde bir araya getirdi.
TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayının manevi ikliminde buluşmak amacıyla iftar programı düzenlediklerini, kadın, erkek, yaşlı, genç herkese ulaşmayı istediklerini belirtti.
Organizasyona gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Çoruk, TÜMSİAD Ege Bölge İftarı'nı geleneksel hale getireceklerini kaydetti.
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