Tunahan'ın talebelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

"Seçimde zamanın gidişatını iyi okuduğu, ona göre karar verip, cemaatin hizmetlerini hep büyüttüğü ve ilerlettiğini 40 yıllık idare döneminde Kemal Kacar Bey Ağabey devletle, milletle hiçbir zaman ters düşmedi. Her daim devletimizle ve milletimizle bir oldu. Maalesef 22 Haziran 2018 tarihinde cemaatin merkezi yönetiminden tüm kurslara, bölge temsilcilerine gönderilen yazılı tamim de oy verilmesi istenen parti ve kişiyi gören, duyan hocalarımız, ihvanımız ve cemaatimizin kahır ekseriyeti çok büyük hayal kırıklığına uğramış olup, çok büyük hayretle derinden yaralanmış ve üzülmüştür. 16 yılda milletimizin teveccühünü 12 seçim de her zaman birinci parti çıkarak alan AK Parti, hizmet ve icraatlarıyla milletin partisi olduğunu, zamanın ruhunu yansıttığını her daim kanıtlamıştır. Dedemizin de çokça zikrettiği gibi 'zamanın gidişatını bilmeyen arifi billah olmaz' sözünü ne yazık ki bazı iddia sahipleri idrak edemedi. Bu durum cemaatimizle birlikte milletimizi de yaralamaktadır. 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin birliği, bütünlüğü, geleceği, bekası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'i, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'yi bizi seven tüm kardeşlerimizle birlikte destekleyeceğimizi beyan eder, kamuoyuyla saygıyla duyururuz."