Tunahan'ın talebelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İSTANBUL (AA) - Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, ülkenin birliği, bütünlüğü, geleceği ve bekası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'yi kendilerini sevenlerle birlikte destekleyeceklerini açıkladı.

Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Fatih Süleyman Denizolgun'un yaptığı yazılı açıklamada, Süleyman Hilmi Tunahan'ın siyasi tavrının çok net olduğu aktarıldı.

Tunahan'ın sistemle ve devletle asla bir kavgası olmadığına işaret edilen açıklamada, "Milletinin dininin, vatanın değerlerini daha çok taşıyan, millete hizmet yapmayı şiar edinmiş, geçmiş dönem partilerini de her daim destekledi. Bu konuda da hiçbir şek, şüphe yoktur. Biz de dedemizin çizgisindeyiz. Peygamberimizin (S.A.V.) ve dedemizin yolunu takip ediyoruz." denildi.

Büyük enişteleri Kemal Kacar'ın da her zaman ferasetli kararlar aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: