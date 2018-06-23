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Tunahan'ın talebelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Tunahan'ın torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun: - "24 Haziran seçimlerinde ülkemizin birliği, bütünlüğü, geleceği, bekası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'i, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'yi bizi seven tüm kardeşlerimizle birlikte destekleyeceğimizi beyan eder, kamuoyuyla saygıyla duyururuz" - Ümraniye İlim ve Milli Kültüre Hizmet Derneği Başkanı Süleyman Kaplan: - "Memleketimiz ve vatanımızın bekası, iç ve dış düşmanlarımızın şerrinden emin bir şekilde maddi ve manevi hürriyet ve huzur içinde yaşayabilmemiz, neslimiz ve ümmetin selameti için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi desteklediğimizi, bunun aksini ilan eden grup ve cemaatler ile hiçbir alakamız olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz"

İSTANBUL (AA) - Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, ülkenin birliği, bütünlüğü, geleceği ve bekası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'yi kendilerini sevenlerle birlikte destekleyeceklerini açıkladı.

Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Fatih Süleyman Denizolgun'un yaptığı yazılı açıklamada, Süleyman Hilmi Tunahan'ın siyasi tavrının çok net olduğu aktarıldı.

Tunahan'ın sistemle ve devletle asla bir kavgası olmadığına işaret edilen açıklamada, "Milletinin dininin, vatanın değerlerini daha çok taşıyan, millete hizmet yapmayı şiar edinmiş, geçmiş dönem partilerini de her daim destekledi. Bu konuda da hiçbir şek, şüphe yoktur. Biz de dedemizin çizgisindeyiz. Peygamberimizin (S.A.V.) ve dedemizin yolunu takip ediyoruz." denildi.

Büyük enişteleri Kemal Kacar'ın da her zaman ferasetli kararlar aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seçimde zamanın gidişatını iyi okuduğu, ona göre karar verip, cemaatin hizmetlerini hep büyüttüğü ve ilerlettiğini 40 yıllık idare döneminde Kemal Kacar Bey Ağabey devletle, milletle hiçbir zaman ters düşmedi. Her daim devletimizle ve milletimizle bir oldu. Maalesef 22 Haziran 2018 tarihinde cemaatin merkezi yönetiminden tüm kurslara, bölge temsilcilerine gönderilen yazılı tamim de oy verilmesi istenen parti ve kişiyi gören, duyan hocalarımız, ihvanımız ve cemaatimizin kahır ekseriyeti çok büyük hayal kırıklığına uğramış olup, çok büyük hayretle derinden yaralanmış ve üzülmüştür. 16 yılda milletimizin teveccühünü 12 seçim de her zaman birinci parti çıkarak alan AK Parti, hizmet ve icraatlarıyla milletin partisi olduğunu, zamanın ruhunu yansıttığını her daim kanıtlamıştır. Dedemizin de çokça zikrettiği gibi 'zamanın gidişatını bilmeyen arifi billah olmaz' sözünü ne yazık ki bazı iddia sahipleri idrak edemedi. Bu durum cemaatimizle birlikte milletimizi de yaralamaktadır. 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin birliği, bütünlüğü, geleceği, bekası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'i, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'yi bizi seven tüm kardeşlerimizle birlikte destekleyeceğimizi beyan eder, kamuoyuyla saygıyla duyururuz."

- "Ümmetin selameti için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti"

Tunahan'ın talebeleri adına açıklama yapan Ümraniye İlim ve Milli Kültüre Hizmet Derneği Başkanı Süleyman Kaplan da 24 Haziran seçimlerinde vatanın ve tüm İslam ümmetinin kaderinin yeniden çizileceğini belirtti.

Kaplan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İslam uğuruna en büyük çileyi çeken ve hiçbir zaman İslam davasından asla taviz vermeyen, İslam mücahidi ve mürşid-i kamil olan Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri'nin, talebeleri ve yolunun yolcuları olarak, memleketimizin birçok yerine İslami hizmetlerine devam eden bizler, memleketimiz ve vatanımızın bekası, iç ve dış düşmanlarımızın şerrinden emin bir şekilde maddi ve manevi hürriyet ve huzur içinde yaşayabilmemiz, neslimiz ve ümmetin selameti için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi desteklediğimizi, bunun aksini ilan eden grup ve cemaatler ile hiçbir alakamız olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran ak parti Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Hilmi Tunahan

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