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Tunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

EDİRNE'de aşırı yağışların ardından Meriç Nehri'nde düşüş devam ederken Tunca Nehri, 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor.

Tunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de aşırı yağışların ardından Meriç Nehri'nde düşüş devam ederken Tunca Nehri, 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor. Sarayiçi bölgesinde bulunan, Saraçhane futbol sahalarındaki karşılaşmalar taşkın nedeniyle başka sahalara alındı.
Edirne'de ve Bulgaristan'da aşırı yağmur yağışı ve karların erimesiyle, Bugaristan'daki barajlardan da su bırakılmasıyla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerindeki taşkın, geçtiği bölgeleri sular altında bırakmıştı. Tunca ve Meriç nehirlerindeki su seviyesinin düşüşü devam ediyor. Suların çekilmesiyle dün 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişleri sağlayan, tarıhı Tunca ve Meriç köprüleri trafiğe açılırken, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi ise hala taşkın suları altında bulunuyor.
DSİ'nin son ölçümlerine göre, Meriç Nehri 1550 metreküp/saniyeden, 1070 metreküp/saniyeye düşerken, Tunca Nehri, 214 metreküp/saniye ile yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Tunca Nehri'nin geçtiği Sarayiçi Er Meydanı Balkan Şehitliği ile buralara geçişleri sağlayan Fatih ve Kanuni köprüleri 13 gündür su altında. Aynı bölgede 10 bin kişinin yaşadığı Yeniimaret ve Yıldırım mahallelerine geçişleri sağlayan Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri de suyla kaplı olduğu için geçişler alternatif yollardan sağlanıyor. Edirne amatör futbol müsabakalarının yapıldığı Saraçhane Stadı'ndaki maçlar ise sahanın sularla kaplı olması nedeniyle başka statlara alındı.
Edirne'de taşkınların sürekli yaşandığını ve Tunca Nehri'ndeki suların çekilmesinin 1 ay daha süreceğini söyleyen çiftçilerden Mustafa Tarhan, "Suyun çekilmesi 1 ayı bulur. Bir aydan erken su buradan çekilmez. Bulgaristan kapakları açtı bu yüzden hep taşkın oluyor. Binlerce ekili arazimiz su altında. Sarayiçi'ni gezmek için geldik ama içerde 1.5 metre derinliğinde su var. Bizim bu taşkın çilemiz hiç bitmez"dedi.
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Tunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyorTunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyorTunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyorTunca Nehri 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor

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