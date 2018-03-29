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Tunca Nehri taştı bahçeleri ve ahırları su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

Avarız köyünde, Tunca Nehri'nin yatağından çıkması sonucu bazı evlerin bahçeleri ve ahırlar suyla doldu

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin taşması sonucu Avarız köyünde bazı evlerin bahçelerini ve ahırları su bastı.

Yatağından çıkan Tunca Nehri, önce köy merasına oradan da bazı evlerin bahçelerine ve ahırlara ulaştı.

Devlet Su İşleri ekiplerince suyun evlere girmesini önlemek amacıyla köyde setler yapıldı, bazı evlerin bahçelerine de dolgu amacıyla kum döküldü.

Tunca Nehri'nden taşan suyun köydeki bazı evlerin bahçelerine ve ahırlara girmesi nedeniyle vatandaşlar motopomp aracılığıyla tahliye çalışması yaptı.

- "Su baskını tarım arazilerine de zarar verdi"

Köyde yaşayan Huriye Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nehir suyunun evinin bahçesine ve ahırına girdiğini söyledi.

Su baskınının tarım arazilerine de zarar verdiğini anlatan Demir, "İki senede bir böyle su baskını oluyor. Evim zarar görüyor, çatlamalar oluyor. Ahırda hayvanlarım yoktu ama yine de zarar veriyor. Her zaman yaşıyoruz bunu alıştık artık. Ama bu zamanda su taşkını şaşırttı bizi." diye konuştu.

Bahtiyar Kusa da yonca tarlası ve meyve bahçesinin su altında kaldığını aktararak, "Devlet Su İşleri köye set yaptı, bahçelerimize kum döktü ama yine de su girdi. Zararımız var. İnşallah en kısa sürede bu taşkın biter." diye konuştu.

Özkan İrci ise nehir debilerinin çok hızlı yükseldiğini belirterek, "Hayvanlarımız var, ürünlerimiz var. Korktuk. Allah'tan evimiz yüksekte." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avarız su taşkını

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