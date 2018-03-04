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Tunca Nehri taştı, Fatih Köprüsü trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Tunca Nehri'nin Sarayiçi'nde çevreye yayılması devam ediyor, su köprü girişlerine çıktı

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin Sarayiçi'nde çevreye yayılması nedeniyle Fatih Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Nehirde sabah saatlerinde başlayan debi artışı akşam saatlerinde arttı.

Kar erimeleri ve lokal sağanaklarla hızla yükselen su seviyesi, Sarayiçi'nde yatağından çıkıp çevreye yayılmaya başladı.

Köprünün girişlerine su çıktı, köprü gözlerinin büyük bölümü de yoğun su akışıyla kapandı.

Kent merkezini Yeniimaret Mahallesi'ne bağlayan köprülerden biri olan tarihi taş köprüden geçişte araç sürücüleri zorluk yaşadı.

Polis ekipleri yaptıkları gözlem sonrası Fatih Köprüsü'nü araç ve yaya trafiğine kapattı. Köprü başlarına şerit çekildi.

Adalet Kasrı çevresi de suyla kaplandı. Nehir suyu, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının giriş kapısına kadar ulaştı.

DSİ verilerine göre 166 metreküp/saniye ölçülen nehir debisinin, Bulgaristan'daki havzadan gelen su nedeniyle bir süre daha yükselmesi bekleniyor.

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