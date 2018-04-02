Tunca Nehri  'turuncu alarm' seviyesine düştü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de aşırı yağışlar ve ardından Bulgaristan'da karların erimesiyle yatağından taşarak geçtiği alanları sular altında bırakan Tunca Nehri, 2 hafta sonra 'turuncu alarm' seviyesine düştü.

Edirne'de son 2 haftadır, aşırı yağışlar ve Bulgaristan'daki barajların kapaklarını açmasıyla Tunca ve Meriç nehirleri taştı. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinde son 4 günde su seviyesi hızla düşüşe geçti. DSİ 11'inci Edirne Bölge Müdürlüğü'nün bugünkü son ölçümlerinde, Meriç Nehri 686 metreküp/saniye ile yatağında akmaya başlarken, 2 haftadır 'kırmızı alarm' seviyesinde yatağından taşarak akan Tunca Nehri, 179 metreküp/saniye 'turuncu alarm' seviyesine düştü.

Taşkının en çok etkili olduğu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ne geçişleri sağlayan Fatih ve Kanuni köprüleri sularla kaplandığı içinde ulaşıma kapalı bulunuyor. Şehitliğin olduğu bölgedeki Edirne Sarayı kazı çalışmaları tarihi kalıntıların suyla dolması nedeniyle yapılamıyor. Edirne'de 10 bin kişinin yaşadığı, Yıldırım ve Yenimaret mahalleri ile Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi'nde geçişleri sağlayan Yanlızgöz Köprüsü, yaya ve araç trafiğine açılırken Saraçhane Köprüsü'nün ayaklarının suyla dolu olması nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.