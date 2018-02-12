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Tunca Nehri'nde taşkın için sarı alarm

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 19:45 | Son Güncelleme

EDİRNE'de hafta sonu etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Tunca Nehri yatağından taşarken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ni kısmen su bastı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, 114 metreküp/saniyeye çıkıp yatağından taşan Tunca Nehri için 'sarı alarm' uyarısı yaptı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de hafta sonu etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Tunca Nehri yatağından taşarken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ni kısmen su bastı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, 114 metreküp/saniyeye çıkıp yatağından taşan Tunca Nehri için 'sarı alarm' uyarısı yaptı.

Edirne'de hafta sonunda başlayan, zaman zaman etkisini artıran sağanak ve kar yağışı nedeniyle Tunca Nehri'nin taşması sonucu, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nı kısmen su bastı. Sarayiçi'ndeki Kanuni ve Fatih köprülerinin gözleri de suyla doldu.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 100 metreküp/saniye kapasitesinde akan suyun 114 metreküp/saniyeye ulaşmasının ardından, Tunca Nehri'nin yatağından taşması nedeniyle sarı alarm verdi. Yetkililer, Bulgaristan'da nehir ve baraj debilerinde bir artışın söz konusu olmadığını, Edirne merkeze bağlı Değirmenyeri ile Avarız köylerinde ekili olmayan arazileri su bastığını söyledi. Meteoroloji yetkilileri sağanağın çarşamba gününe kadar etkili olacağını bildirdi.

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