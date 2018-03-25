HABER

Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

Nehre yakın bazı köylerin yollarının ulaşıma kapanması sonucu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi nedeniyle nehir yatağına yakın bazı köylerin yolları kapandı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle debisi aniden yükselen Tunca Nehri, kent merkezinin yanı sıra, nehir yatağına yakın köylerde de hayatı olumsuz etkiledi.

Taşkın sularının yayıldığı Değirmenyeni köyüne giden ana yol ulaşıma kapatıldı. Köye gidecek vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Değirmenyeni köyü sakinleri de koruma seddesiyle paralel seviyede akan Tunca Nehri'nin debisinin artmasından endişe duyuyor.

Öte yandan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi.

Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi

- Nehre yakın bazı köylerin yollarının ulaşıma kapanması sonucu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi

1 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
2 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
3 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
4 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
5 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
6 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
7 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
8 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
9 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
10 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
11 / 11

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi

Taşkın nedeniyle nehir suyu Kırkpınar Er Meydanı'na girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nehir su seviyesi Taşkın tunca

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.