EDİRNE (AA) - Taşkın alanını genişleten Tunca Nehri'nin yayılımı sürüyor.

DSİ ölçümlerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte 38 metreküp/saniye artışla 308 metreküp/saniyeye yükseldi.

Debinin yükselmesi nedeniyle taşkından etkilenen alanlar da arttı.

İki Köprüarası mevkisinde, nehir kenarındaki iki tesise su girdi. Gözleri kapanan Tunca Köprüsü'nün kent merkezindeki girişine de nehir suyu ulaştı. Özellikle küçük araçların köprüden geçişte zorlandığı, bazı araçlar ise suda mahsur kaldığı görüldü.

- Tarihi köprüler su altında

Taşkının etkilerinin en net gözlemlendiği yerlerden bir olan Sarayiçi adasında da nehrin yayılım alanı genişledi. Nehir suyu çevreye yayılmaya devam ediyor.

Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Saray Mutfağı, Kırkpınar Er Meydanı ve Tavuk Ormanı su altında bulunuyor.

Tarihi taş köprülerden Adalet Kasrı'nın önündeki Fatih Köprüsü ve Yalnızgöz Köprüsü gözlerinin dolması ve çevresinden akan suyun köprü içine girmesi nedeniyle su altında kaldı.

Köprüler suyla dolmaları nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.