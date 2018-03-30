Tunca ve Meriç'in su seviyelerinde düşüş devam ediyor

EDİRNE (AA) - Taşan Tunca ve Meriç nehir debilerinde düşüş devam ediyor.

Dün gece başlayan su seviyesindeki düşüş bugün daha da hissedildi.

Nehirlerin taşan bölgelere getirdiği kütük parçalarının yerleşim alanlarında kalması da suyun yatağına geçmeye başladığını gösteriyor.

24 saatte Tunca Nehri 36 metreküp/saniye Meriç ise 118 metreküp/saniye debi olarak düşüş gösterdi.

Nehirlerin su taşıma kapasitesine göre verilen kritik debi eşiğinin belirlediği risk seviyesi Tunca'da "kırmızı" Meriç'te ise "turuncu" alarm seviyesinde.

Kapalı olan Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe açıldı. Köprü girişinde geçişi engellemeyecek kadar bir su birikintisi bulunuyor.

Nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'de güneşli bir hava hakim, olası bir yağış tahmini öngörülmüyor. Bu durumunda nehir su seviyelerinin daha da çabuk düşeceği tahmin ediliyor.

Son ölçümlere göre Tunca Nehri debisi 240 metreküp/saniye, Meriç Nehri ise 1258 metreküp/saniye debide akıyor.

- Taşkının etkileri

Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyeni köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı halde tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında bulunuyorken, Fatih, Kanuni, Yalnızgöz köprülerinden ulaşım sağlanamıyor.

Taşkının en net görüldüğü Sarayiçi hala su altında bulunuyor.