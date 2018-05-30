Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu ‘Ne oluyor' programına konuk oldu.

Şirin Payzın, Özkan'ın partisinin seçim çalışmalarını anlattığı sırada “reklam arasına gidiyoruz” dedi. Kanal yayınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Özkan, reklam sonrası duruma tepki gösterdi. Meslek hayatında böyle bir şeye ilk kez tanık olduğunu belirten Özkan, “Benim seyircimin arasına Recep Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. 20 yıl kadar televizyonculuk yaptım, böyle bir şeye ilk defa tanıklık oluyorum. Sadece size saygım nedeniyle burada oturdum” ifadelerini kullandı.

Özkan şöyle devam etti:

Televizyon kurumları, özellikle siyasiler arasında bu tür rekabetlere çok dikkat ederler. İzleyicilerini eğer kendileri korumazlarsa konukları korurlar. Ama bu çok yanlış bir şeydir. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuşurken araya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanını reklam olarak koymak yanlıştır”

