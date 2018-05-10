Tuncay Şanlı'nın Sakarya'da yaptırdığı otel hizmete açıldı

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın memleketi Sakarya'da yaptırdığı kendi forma numarasını taşıyan 64 odalı otel, hizmete açıldı.

Serdivan ilçesindeki otelin açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tuncay Şanlı'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen biri olduğunu söyledi.

Şanlı'nın centilmen ve başarılı olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, "Onu, spordan sonra yaptırdığı güzel yatırımlarla taçlandırıyor. On7 Otel'in sahibi deyince millet 17 oteli var zannedebilir. İnşallah sayısı 17'yi de geçer, daha fazla olur, zincir haline gelir çünkü her şeyin bir ilki, başlangıcı var. Allah hayırlı ve bol kazançlar versin." diye konuştu.

Balkanlıoğlu, Serdivan'ın Sakarya'nın en güzel ilçelerinin başında geldiğini belirterek, Sakarya Üniversitesi'nin burada olması, 100 bine yakın öğrencinin bulunması, kafe ve restoranlar açısından oldukça zengin bir yer olmasının ilçenin cazibesini arttırdığını aktardı.

Otelin çok güzel konumda bulunduğunu aktaran Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sakarya gittikçe gelişen, büyüyen ve Türkiye'nin en önemli vilayetlerinin başında geliyor. Tarımın her çeşidi var ama gittikçe kalkınan, gelişen bir sanayisi var. Yeni organize sanayi bölgeleri açılsın diye İstanbul'un yoğun baskısı altındayız ve savunma sanayinin üssü durumuna gelme durumundayız. 10 bin civarında yeni istihdam sağlanacağı söyleniyor. Milli savunma sanayisine ilişkin her türlü araç gereç, motor, hatta yerli otomobile de talibiz. İnşallah onu da başaracağız. Dolayısıyla artan üretimi, istihdamıyla ve otel ihtiyacı bakımından da artan turizmiyle çok önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. Önemli olan hizmette kaliteyi ve temizliği sağlamak, bu güzelliği sonsuza kadar muhafaza etmek. Güzel oteli ilimize kazandıran Tuncay kardeşimi tebrik ediyorum."