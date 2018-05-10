Tuncay Şanlı'nın Sakarya'da yaptırdığı otel hizmete açıldı

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın memleketi Sakarya'da yaptırdığı kendi forma numarasını taşıyan 64 odalı otel, hizmete açıldı.
Serdivan ilçesindeki otelin açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tuncay Şanlı'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen biri olduğunu söyledi.
Şanlı'nın centilmen ve başarılı olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, "Onu, spordan sonra yaptırdığı güzel yatırımlarla taçlandırıyor. On7 Otel'in sahibi deyince millet 17 oteli var zannedebilir. İnşallah sayısı 17'yi de geçer, daha fazla olur, zincir haline gelir çünkü her şeyin bir ilki, başlangıcı var. Allah hayırlı ve bol kazançlar versin." diye konuştu.
Balkanlıoğlu, Serdivan'ın Sakarya'nın en güzel ilçelerinin başında geldiğini belirterek, Sakarya Üniversitesi'nin burada olması, 100 bine yakın öğrencinin bulunması, kafe ve restoranlar açısından oldukça zengin bir yer olmasının ilçenin cazibesini arttırdığını aktardı.
Otelin çok güzel konumda bulunduğunu aktaran Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:
"Sakarya gittikçe gelişen, büyüyen ve Türkiye'nin en önemli vilayetlerinin başında geliyor. Tarımın her çeşidi var ama gittikçe kalkınan, gelişen bir sanayisi var. Yeni organize sanayi bölgeleri açılsın diye İstanbul'un yoğun baskısı altındayız ve savunma sanayinin üssü durumuna gelme durumundayız. 10 bin civarında yeni istihdam sağlanacağı söyleniyor. Milli savunma sanayisine ilişkin her türlü araç gereç, motor, hatta yerli otomobile de talibiz. İnşallah onu da başaracağız. Dolayısıyla artan üretimi, istihdamıyla ve otel ihtiyacı bakımından da artan turizmiyle çok önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. Önemli olan hizmette kaliteyi ve temizliği sağlamak, bu güzelliği sonsuza kadar muhafaza etmek. Güzel oteli ilimize kazandıran Tuncay kardeşimi tebrik ediyorum."
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Sakarya'nın ve Serdivan'ın değişimine, gelişimine katkı sağlayan herkese müteşekkir olduklarını dile getirdi.
Tuncay Şanlı'nın bu topraklarda doğduğunu, dünyanın her tarafında kendi adından, ülkesinden söz ettiren bir insan olduğunu aktaran Alemdar, "Artık bundan sonra yatırımcı olarak adından söz ettirecek." dedi.
- "Memleketimde yatırımlarıma devam edeceğim"
Tuncay Şanlı ise heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Doğduğum, büyüdüğüm yerde yatırımlarıma her zaman devam ettim, bundan sonra da devam edeceğim. Ailemin desteği olmasaydı bugünlere gelemezdim. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da Şanlı'nın yıllardan beri duruşu, şahsiyeti ve efendiliğiyle tanındığına işaret ederek, "Türk sporuna kattığı yıllardır süregelen başarılarını hep takdir ettik. Yaptığı yatırımda önce nazar değmesin diyoruz, bölgesine olan tutkunluğunu da çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki yaşamında da üstün başarılar diliyoruz." dedi.
Sanatçı Hakan Altuğ ise bir insanın memleketine yaptığı yatırımın en büyük hizmet olduğunu belirterek, otelin Sakarya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından Tuncay Şanlı, protokol üyeleri ve davetliler, otelin açılışını gerçekleştirdi.
Törene AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, belediye başkanları, sanatçılar Emel Müftüoğlu, Zara, Ercan Saatçi, Berdan Mardini, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcular Tümer Metin, Ayhan Akman, Ahmet Dursun, Semih Şentürk, Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Halil Altıntop, Nihat Kahveci ve çok sayıda davetli katıldı.
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