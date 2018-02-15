Tunceli'de 4 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini bildirdi.
İHA'nın haberine göre, valilik açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonlar kapsamında iki ayrı bölgede 4 adet sığınak içerisinde ve toprak altına gizlenmiş vaziyette 2 adet EYP düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 adet büyük tüp, 5 adet akü, 2 adet sırt çantası, 10 adet pil bloğu, 8 adet terörist kıyafeti, 16 çift mekap ayakkabı, 7 adet battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram küp şeker, 3 adet güğüm, 1 adet varil, 8 adet kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
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