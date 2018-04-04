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Tunceli'de askerlere saldırı düzenlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından, Hozat 51'inci Komando Tugayı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı büynesindeki özel birlikler bölgeye sevk edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
TSK çemişgezek Hozat PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bir Tunceli'li Olarak Utanç Duyuyorum !!! Lütfen Düzgün Baba'nın Munzurun Hatrına Bu Oyunları Bozalım.
tunceli ke malin memelketi terörist yuvası normal adam pkk lılar piknik yapıyor niye vuruyorsunuz diyor yazıklar olsun size
tüm tuceliyi yakalım
dersimden pkk yı temizleyin güzelim memleketi batırmasınlar bare
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