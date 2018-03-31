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Tunceli'de çatışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:55 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı, 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Tunceli'de çatışma!

Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Merkez kırsalında yapılan ve devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz yaralanmış olup, yaralı askerimiz gerekli tedavinin yapılması için bölgeden helikopter ile alınarak Elazığ’a sevk edilmiştir" denildi.
Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirildi. 8. Kolordu Komutanlığı pistine inen helikopterden ambulansla alınan yaralı asker, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pülümür TSK PKK

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