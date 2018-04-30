Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

AÇILAN ATEŞE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ



Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

VALİ VE BÖLGE KOMUTANI OPERASYONU YERİNDE TAKİP EDİYOR



Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi.

